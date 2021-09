CALTANISSETTA – Sono in corso di svolgimento le difficoltose operazioni di spegnimento dell’incendio che ha gettato nel panico il quartiere Angeli nel capoluogo nisseno. Vigili del fuoco che hanno richiesto l’intervento degli elicotteri e del canadair per estinguere il pauroso rogo: in azione anche due squadre del corpo forestale.

Evacuate a scopo precauzionale alcune abitazioni. L’Incendio è divampato in una zona impervia con fitta vegetazione alla periferia est della citta’.