Caltanissetta. Circolo PD Guido Faletra: oggi gazebo in corso Vittorio Emanuele.

CALTANISSETTA. Riprendono le iniziative del Circolo PD Guido Faletra, che al termine della pausa estiva torna ad incontrare le nissene ed i nisseni. Lo ha reso noto il segretario del Circolo Pd Carlo Vagginelli.

Oggi, venerdì 3 settembre, a partire dalle 18:00, sarà allestito un gazebo in Corso Vittorio Emanuele (altezza Gruttadauria) ove verrà distribuito materiale informativo. Sarà l’occasione per denunciare l’assoluta inadeguatezza del Governo regionale, confermata peraltro dalle vicende di queste settimane: la pessima gestione dell’emergenza incendi ed il drammatico ripiombare della Sicilia in zona gialla.

Mentre i nostri boschi bruciavano ed i contagi tornavano a diffondersi il Presidente Musumeci ed il suo Governo sono rimasti totalmente inermi, ignorando le difficoltà in cui sono precipitati migliaia di siciliani.

Nulla è stato fatto per prevenire gli incendi, per garantire un adeguato controllo del territorio e per dotare la guardia forestale e la protezione civile dei mezzi necessari ad un rapido intervento. Di più, non è stata nemmeno convocata la seduta straordinaria dell’Assemblea regionale che era stata richiesta dal Partito Democratico per discutere di questo disastro.

Allo stesso modo nulla è stato fatto per contrastare la nuova diffusione dei contagi: non è stata coinvolta la medicina territoriale e di base, non sono state potenziate le terapie intensive, non è sono stati dotati i centri Covid del personale necessario. Al contrario, è stato confermato un assessore alla sanità interessato dall’inchiesta sui falsi dati Covid e che oggi si preoccupa più della sua campagna elettorale che della salute dei siciliani.

Insomma, un’azione di governo disastrosa che sta facendo pagare un prezzo altissimo alle famiglie, agli studenti, ai lavoratori ed alle imprese della nostra regione.

Per tutte queste ragioni crediamo che per il Presidente Musumeci sia giunta l’ora del cartellino rosso e pensiamo soprattutto che le siciliane ed i siciliani meritino di meglio.

Ma il Gazebo di Venerdì sarà anche l’occasione per confrontarci con le cittadine ed i cittadini sulla situazione in cui versa Caltanissetta. Il Circolo Faletra chiede da tempo un cambio di passo all’amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha mostrato gravi limiti nella gestione degli impianti sportivi, nella cura del verde pubblico e nella tutela del decoro urbano.

Limiti che si aggiungono alle annose questioni che attanagliano la nostra città: la viabilità esterna ed interna, il degrado del centro storico, la debolezza del tessuto produttivo.

Sono questioni cruciali, che andrebbero affrontate con competenza, trasparenza e capacità di visione.

Noi proveremo a mettere in campo una politica che abbia queste caratteristiche e lo faremo ascoltando le cittadine ed i cittadini, iniziando proprio con l’iniziativa di Venerdì

L’appuntamento è quindi per oggi 3 settembre alle ore 18:00.