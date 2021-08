Scuola, Presidi bocciano il piano nazionale: “serve agire sui bus”

Il via libera dei giorni scorsi e la precisazione del ministero dell’Istruzione dopo le polemiche sui tamponi ai prof no vax potrebbe non avere chiuso la partita sul Protocollo sicurezza in vista dell’avvio dell’anno scolastico.

I presidi, che non hanno firmato il documento, si attendono un intervento sul testo per «effettuare le correzioni».

Alla vigilia di Ferragosto, a poche ore dall’approvazione del testo, il dicastero di viale Trastevere era intervenuto per chiarire che non «è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax».

Parole che però non sembrano avere spazzato via le polemiche. Per il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli, continua ad esserci una «discrepanza» tra quanto detto dal ministero e il testo del Protocollo. I presidi sottolineano che allo stato nel documento «non c’è alcun riferimento al personale impossibilitato a vaccinarsi e si dà per scontato che gli esami diagnostici siano rimborsabili a tutti i dipendenti, senza distinzioni, a spese delle risorse erogate alle scuole».

Nell’atto approvato nella notte tra venerdì e sabato si afferma che il ministero si impegna a fornire «assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria». Le istituzioni scolastiche, «mediante accordi con le Aziende sanitarie locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall’Auto – rità sanitaria».

Al momento non sono state calendarizzate altre convocazioni ma tra i firmatari del documento c’è chi avverte: «Non aggiustiamo nulla. Il ministero deve convocare i tavoli previsti dall’accordo esclusivamente con i sottoscrittori del protocollo come si fa da sempre – spiega Maddalena Gissi della Cisl Scuola -. Approfondiremo i temi ma lo faremo come firmatari del protocollo». Dal canto suo, Pino Turi della Uil aggiunge:

«Si vuole tornare indietro rispetto agli impegni sottoscritti?

Lo capiremo in sede di attuazione e gestione del protocollo e non inseguendo le dichiarazioni. In questo caso assumeremo di conseguenza le necessarie azioni di contrasto, per difendere l’accordo». L’altra partita che si annuncia complessa è quella che riguarda i trasporti.

Per il sindacato dei dirigenti scolastici gli istituti non possono essere «accomunati alle fabbriche». La proposta è di approntare delle linee bus dedicate alle scuole: due o tre corse nelle fasce di orario critiche, tra le 7 e le 8 del mattino e tra le 13 e le 14.

Sul tema è intervenuta Beatrice Lorenzin del Pd. «Abbiamo la necessità per i ragazzi che vanno a scuola con i mezzi pubblici che siano vaccinati. Non possiamo permetterci un altro anno in Dad. Per questa ragione, non solo tutto il personale scolastico deve essere vaccinato, ma dobbiamo anche puntare sul tracciamento, utilizzando, quindi, tutte le tipologie di tam – poni disponibili, tra cui quelli salivari per i più piccoli», ha affermato assieme alla collega Flavia Piccoli Nardelli.