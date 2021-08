Scuola, Bianchi sul Green Pass: “La vaccinazione è l’arma per tornare alla normalità”

Il green pass “e’ uno strumento a tutela di tutti, soprattutto dei piu’ fragili e le scuole non saranno lasciate sole nella gestione dei controlli. Dall’inizio del mio mandato ho investito 2 miliardi per la ripartenza, e abbiamo gia’ immesso in ruolo 50mila insegnanti, ben piu’ del doppio di quanto attuato negli anni passati”.

Lo dice in un’intervista al Sole 24 Ore il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “L’anno che sta per iniziare e’ importante per realizzare, anche grazie al Pnrr, riforme profonde, che superino i ritardi che si sono accumulati in troppi anni – spiega -. Siamo gia’ partiti con diversi bandi, in particolare sull’edilizia scolastica”, come i 700 milioni destinati agli asili nido e scuole dell’infanzia.

Si puntera’ poi “su istruzione tecnica e professionale, e sull’orientamento, gia’ in seconda media, in chiave anti mismatch (il divario tra le competenze richieste delle imprese e quelle di cui sono in possesso i lavoratori, ndr). E dal prossimo anno i concorsi saranno annuali, ed entreranno giovani preparati. Insomma, parliamo di ripresa ma anche delle future riforme”. La stragrande maggioranza del personale scolastico “ha compreso l’importanza della vaccinazione – ricorda il mInistro -.

Ci sono poi coloro che non possono vaccinarsi, per problemi di salute, che vanno tutelati proprio perche’ sono piu’ esposti. Resta una quota di persone che, per diverse ragioni, non vogliono vaccinarsi e che si assumeranno le proprie responsabilita’ individuali”. La vaccinazione “e’ l’arma per tornare tutti alla normalita’. Per questo abbiamo approvato l’obbligo di green pass”. I dati Invalsi, “dimostrano che la pandemia ha esasperato mali antichi, e fatto emergere lacune e disuguaglianze gia’ presenti nel nostro sistema, tra centro e periferia, tra classi sociali, tra Nord e Sud.

Dobbiamo ricucire il tessuto sociale ed economico del Paese, con azioni strutturali, programmate e mirate”.