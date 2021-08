San Cataldo. Commissione Straordinaria delibera acquisizione 12 beni confiscati alla criminalità organizzata.

SAN CATALDO. Manifestazione di interesse per l’acquisizione al patrimonio del Comune di beni da assegnare secondo il codice antimafia. E’ quella approvata dalla Commissione straordinaria. In precedenza, l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, d’intesa con la Prefetto di Caltanissetta, ha trasmesso un elenco di beni immobili e mobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e ubicati in San Cataldo.

Il Comune di San Cataldo, ha interesse all’utilizzo dei cespiti siti nel Comune e che per il loro utilizzo si terrà conto delle finalità tra cui: istituzionali, sociali, di lucro (i cui proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali), emergenza abitativa.

Pertanto ha manifestato la propria volontà per procedere all’acquisizione dei 12 beni mobili e immobili al proprio patrimonio; tutti i beni verranno gestiti direttamente dall’ Ente con fondi del bilancio comunale ed il loro utilizzo avverrà immediatamente, compatibilmente alle opere di manutenzione che si renderanno necessarie, ed in ogni caso entro un anno dalla loro consegna. In questo caso, la manifestazione di interesse da parte dell’Ente è stata formalizzata mediante adozione di Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.

La commissione ha manifestato l’interesse all’acquisizione dei beni mobili e immobili che sono complessivamente 12 al proprio patrimonio indisponibile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Si tratta di

1) immobili censiti in catasto al foglio di mappa n° 51 con la particella n° 628 sub 8, 9,10 (edificio), part. n° 1096 (edificio), part. n° 629, 1094, 1097 (terreni circostanti gli edifici);

2) Edificio composto da n° 3 elevazioni, di cui la prima seminterrata, censito in catasto al

foglio di mappa n° 40 con la particella n° 932 sub 2,3,4;

3) Edificio composto da n° 3 elevazioni, censito in catasto al foglio di mappa n° 40 con la

particella n° 933 sub 2,3,5,6,7,8;

4) Automobile FIAT Panda targa CG979TM, posta al piano seminterrato dell’edificio al fg 51

part 628 sub B;

5) Plotter Epson T3000 posto al piano seminterrato dell’edificio al fg 51 part 628 sub 8;

6) Scanner Epson posto al piano seminterrato dell’edificio al fg 51 part 628 sub 8;

7) Automobile Opel Agila targa DT310AT posta nella corte dell’edificio fg 40 part 932;

8) Automobile DR targa DW176YC posta nella corte dell’edificio fg 40 part 932;

9) Automobile Ford Focus targa DW177XZ posta nel magazzino fg 40 part 933 sub 2;

10) Furgone Fiat Turbo Daily, targa BP140GW posto nel magazzino fg 40 part 933 sub 3;

11) Furgone Fiat Doblò targa BY351WA posto nel magazzino fg 40 part 933 sub 3;

12) Vari attrezzi e macchinari da lavoro, posti nei magazzini fg 40 part 933 sub 2 e 3.

L’immobile sarà destinato a FINALITÀ di LUCRO, ed ogni altro bene mobile e

immobile di cui ai punti da 2) a 12) a FINALITÀ ISTITUZIONALI, secondo quanto previsto dal regolamento Comunale dell’Ente per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i beni verranno gestiti direttamente dal Comune ed il loro utilizzo avverrà immediatamente, compatibilmente alle opere di manutenzione che si renderanno necessarie, ed in ogni caso entro un anno dalla loro consegna. I ricavi saranno reimpiegati dall’ente per la ristrutturazione dei beni confiscati e per le finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione. La delibera approvata è stata trasmessa all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.