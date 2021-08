Mussomeli, festa di San Calogero. Il programma

MUSSOMELI – Nella parrocchia di San Giovanni Battista si venera il Taumaturgo San Calogero. Questo il programma religioso: 26 Agosto Giovedì – Ore 19.00 Rosario, Ore 19.30 Messa e benedizione del pane; 27 Agosto Venerdì Ore 19.00 Rosario Ore 19.30 Messa e benedizione del pane; 28 Agosto Sabato Ore 19.00 Rosario Ore 19.30 Messa e benedizione del pane; 29 Agosto Domenica Ore 09.00 Messa e benedizione del pane; Ore 11.00 Messa e benedizione del pane; Ore 17.00 Messa e benedizione del pane; Ore 19.00 Rosario Ore 19.30 Messa e benedizione del pane. In base alle normative ministeriali e alle disposizioni della Diocesi in materia anti COVID a tutti è richiesta l’osservanza delle misure di sicurezza obbligatorie ai sensi di legge. Per la S Messa fino al massimo di 100 persone. E’ obbligatorio idossare la mascherina. Igenizzare le mani con apposito detergente prima di entrare. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagin FB del Santuario.