Miglior assicurazione moto di agosto

Il ritorno della moto in Estate sarà sicuramente una tendenza di costume anche in Italia: cosa c’è di più iconico di vedere una colonna di motociclisti in autostrada, magari nel panorama suggestivo di un tramonto estivo?

I motociclisti, sovente, si muovono in gruppi numerosi, a volte in comitive famigliari per di più motivati dal fatto che circolare in moto è comodo, è versatile ed è pratico visti gli ingorghi in autostrada già dalle prime settimane di esodo per le vacanze.

Ma proprio per questa ragione le moto sono esposte sempre più ad incidenti per via di carenze strutturali delle reti stradali italiane, le quali sono ancora ritenute non sicure e soggette a rischi specifici proprio per la circolazione dei motocicli. Il motociclista medio richiede da sempre, per queste ragioni, attenzioni maggiori da parte del mercato assicurativo per rispondere al bisogno di tutela in merito ad eventi critici che incorrerebbero nella vita del “centauro” alla guida.

Questo perché, risolto il problema del preventivo assicurazione moto con un’offerta vantaggiosa quanto adatta alle proprie esigenze di rischio, i motociclisti pensano che sia ora di intervenire con altri incentivi che rendano conveniente l’uso della due ruote, in massima sicurezza.

La detassazione sulle attrezzature e gli accessori per motociclisti, ad esempio, sono un argomento in voga tra i moto club, tra cui i famosi caschi con l’auricolare radio e le tute tecniche, al fine comprensibile di dotarsi di indispensabili presidi di sicurezza per la tutela della persona, con prezzi accessibili e non speculativi.

Per questa ragione i guidatori di motociclette sono convinti della necessità di lavorare, in accordo con le istituzioni e le compagnie assicurative, per migliorare molti dettagli della vita dei motociclisti: dai costi delle dotazioni, alla ristrutturazione viaria che implementi la fruibilità delle infrastrutture stradali, oggettivamente discutibili o migliorabili in alcune aree geografiche dello stivale.

Ovviamente è chiaro e comprensibile che un motociclista, che voglia investire sulle giuste attrezzature per guidare in sicurezza, sia molto attento anche al suo preventivo assicurazione moto per accedere al miglior rapporto qualità prezzo con le tutele di cui necessita.



Proprio per questo segmento di guidatori, Allianz Direct ha compreso le peculiarità dei bisogni del motociclista rispetto ad altri tipi di guidatore più comuni, venendo incontro al mondo delle due ruote con la possibilità di aderire ad un pacchetto di tutele assolutamente specifiche per la sicurezza e la gestione del motociclista, qualora incorra in inconvenienti.

Quest’ultimo potrà, in tal maniera, valutare queste garanzie per ritenere il preventivo offertogli da Allianz Direct come il miglior preventivo per l’assicurazione moto possibile per le sue esigenze ed i rischi ad esso connessi; a partire dalla possibilità di accedere ad una polizza che garantisca soccorso stradale per l’avaria o il danneggiamento per la moto unitamente al veicolo sostitutivo ed un servizio di assistenza stradale su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A questo punto, in Italia, sarà possibile ipotizzare una migliore tranquillità dei motociclisti alla guida, con le giuste tutele assicurative come primo passo per ricostruire un rapporto migliore tra i motociclisti e la rete stradale.