La solidarietà non va in vacanza. Poliziotti fanno la spesa ad un’anziana e si offrono di farle recapitare un frigorifero.

La solidarietà non va in vacanza, anzi accade spesso che d’estate gli anziani siano ancora più soli. E’ accaduto che a Sanremo (Imperia) agenti del commissariato si sono presi cura di una donna 93enne che aveva chiamato il numero d’emergenza perché si trovava in difficoltà.

Arrivati nell’appartamento della signora, i poliziotti si sono accorti che oltre ad avere bisogno di generi di prima necessità, aveva anche bisogno di un frigorifero dove conservare gli alimenti e alcune medicine.

Gli agenti si sono prodigati per farle la spesa e qualche giorno dopo, grazie ad un donatore, si sono offerti di farle recapitare un frigorifero. Un gesto certamente lodevole che dimostra come la solidarietà, quella autentica, sia sempre un valore aggiunto nella nostra società.