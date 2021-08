Croce Rossa: l’associazione umanitaria internazionale compie 157 anni

La Croce Rossa Internazionale, intesa come organizzazione umanitaria per soccorrere i feriti in guerra, nasce a Ginevra il 22 agosto 1864 su iniziativa di 14 paesi che si impegnano a riconoscere i diritti delle vittime dei conflitti bellici.

L’idea fu dello svizzero Henry Dunant alla vista dei feriti della battaglia di Solferino, una delle più sanguinose del 19esimo secolo.

Francesi, Sardo-piemontesi e Austriaci si diedero battaglia senza risparmiarsi.

Fu una vera carneficina per tutte le parti in causa e ciò spinse alla creazione di un corpo di volontari per l’ assistenza medica indiscriminata e apolitica.