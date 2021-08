Sono sempre la Sardegna e la Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive piu’ alto, entrambe al 9,2%

Secondo i dati riportati dall’Iss- Ministero della Salute nel consueto monitoraggio settimanale valido per le decisioni da adottare in cabina di regia sulle fasce di colore previste per le regioni le due isole si attestano al 9,2% sotto la soglia del 10% prevista dai nuovi paramenti. Segue al 6,7% la Toscana e la Calabria al 6,5% con l’Emilia Romagna al 5,8%.