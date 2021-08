Colpa dei non vaccinati? Il biologo Polisano: “Ex sindaco Messana si vada a leggere i veri numeri…”

Ieri sera con molto sconforto, ho dovuto leggere un suo articolo in cui trovava “il capo espiatorio” a tutto quello che sta accadendo in Sicilia in questi giorni. Un articolo con sfondo discriminatorio che potrebbe aumentare “l’astio” tra due “fazioni”, i vax e i no vax, che avete creato ed etichettato proprio voi politici. Tra l’altro il suo discorso non ha un riscontro empirico e nemmeno scientifico, ma è solo un discorso politico come del resto tutto quello che sta accadendo oggi, è più una questione politica e non scientifica. Per tal motivo in questa mia lettera la chiamerò ex sindaco e non dottore poiché i veri scienziati fanno ragionamenti ben diversi da quelli che ha proposto lei nella sua letterina di incitazione all’inoculazione della terapia genica.

Continui a leggere e le dimostro come parlano i veri scienziati. Se andiamo a vedere i dati di Israele, non so se lei li ha guardati, la percentuale dei vaccinati malati con la variante delta è nettamente superiore rispetto ai non vaccinati. Qui in Italia sembrerebbe che i numeri dei non vaccinati malati da covid 19 siano superiori rispetto ai vaccinati soprattutto se andiamo a vedere l’ospedalizzazione. Sembrerebbe… Peccato che il nostro ministero considera non vaccinati le persone ricoverate che hanno effettuato la prima dose e entro i 14 giorni dalla seconda dose. Questo approccio è totalmente errato e scorretto poiché in questa maniera non vengono considerati i possibili effetti collaterali proprio della terapia genica. Andiamo a vedere l’Islanda? Messa peggio rispetto Israele ecco il grafico:

Nel paese con più vaccinati, circa l 86%, come può ammirare, c’è un aumento esponenziale dei casi e qui è palese che la colpa non può essere dei non vaccinati. Le dirò di più; lo sa come si potrebbero formare le varianti? Potrebbero formarsi proprio dalla persone vaccinate poiché il virus deve mutare per adattarsi alla nuova condizione. Non sono parole solo mie, ma lo ha ipotizzato anche il Dottor Ricciardi, consulente del CTS, in una trasmissione televisiva di metà luglio. Si è sempre saputo che non è possibile fare dei vaccini per i virus ad rna, ma bisogna effettuare delle tempestive terapie, come ha dimostrato il comitato di cure delle terapie domiciliari.

In effetti i numeri che abbiamo oggi sembrerebbero dare ragione a questa teoria. Guardiamo i contagi di oggi rispetto a quelli dell’anno scorso, in cui la terapia genetica non esisteva. Giorno 17 agosto 2020? nuovi casi 14. Oggi, giorno 17 agosto? Nuovi casi 1229. Per correttezza allego il grafico.

Fin dall’inizio della messa in commercio delle terapia geniche Pfizer e Moderna, ci sono stati numerosi scienziati, come Doschi, scienziato che pubblica non sul giornale locale, ma sul British Medical Journal che con calcoli statistici ha dimostrato che l’efficacia di queste terapie si aggirerebbe tra il 19% e il 29 % .

Caro politico le dirò di più… ci sono degli studi che ipotizzano che parte dei vaccinati potrebbero sviluppare una forma grave di covid 19, proprio dovuto alla possibile formazione di anticorpi non efficienti. Questa reazione si chiama ADE. Ecco l’articolo:

Potrei andare avanti in eterno, ma amo essere sintetico. Per ultimo, però, volevo farle notare, come può ammirare in questo articolo, che in scienza si parla con il condizionale perché in scienza non si ha mai la verità in tasca e magari tra 100 anni o io o lei potremmo essere derisi dai futuri scienziati. Ricordiamoci che prima del novecento i medici prescrivevano il fumo di sigarette per combattere la depressione. Oggi ci vien da ridere. Ecco, in questa emergenza cominciamo a parlare con linguaggio scientifico più che politico.

Cordiali saluti. Dott. Dario Polisano

Biologo