Bompensiere, appaltate opere pubbliche. Via Pirandello e sistemazione campo da tennis

BOMPENSIERE – Gli attesi lavori nella Via Luigi Pirandello ma anche la sistemazione della superficie del campo da tennis comunale. Sono le due opere pubbliche che saranno oggetto di interventi mirati destinati a migliorare la viabilità e la struttura sportiva comunale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Salvatore Virciglio che ha sottolineato che è stato stipulato il contratto tra il comune e la società cooperativa SA.GE.VA. di Mussomeli. L’impresa s’è aggiudicata i lavori il cui importo originario era di 83.000 euro, con un ribasso che ha portato l’importo a 60.496,86 euro. Alla gara pubblica per l’aggiudicazione dei lavori avevano preso parte ben 62 imprese. I lavori – ha spiegato il sindaco Virciglio – consentiranno di realizzare interventi di manutenzione in Via Pirandello e la sistemazione del campo da tennis che, finalmente, dopo oltre dieci anni, ritornerà utilizzabile. In particolare nella via Pirandello è prevista la messa in sicurezza del viadotto e la risoluzione del problema del deflusso delle acque piovane in corrispondenza della curva. “L’ufficio tecnico – ha aggiunto il sindaco – la lavorato senza sosta e per questo voglio ringraziare il geometra Onofrio Burruano”. Una volta aggiudicato l’appalto delle due opere, i lavori partiranno quanto prima. (FONTE: LA SICILIA)