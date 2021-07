Sicilia, raddoppio ferroviario: sarà usata la Tunnel Boring Machine (TMB) della Toto Costruzioni Generali

Toto Costruzioni Generali, in occasione della visita presso il cantiere di Cefalù del Sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, annuncia l’arrivo, presso il porto di Termini Imerese, della TBM (Tunnel Boring Machine) che sarà utilizzata nell’ambito del progetto di raddoppio e velocizzazione della direttrice ferroviaria Palermo – Messina.

Sono state già avviate le complesse operazioni di preparazione ed assemblaggio della TBM per consentire alla macchina di avviare gli scavi delle due canne della Galleria Cefalù, per una lunghezza complessiva di circa 13 km.

Un’opera fondamentale per il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Cefalù Ogliastrillo – Castelbuono.

Nel dettaglio, il tracciato ferroviario relativo al progetto di raddoppio del tratto Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono ricade interamente nella Provincia di Palermo, attraversando i territori dei comuni di Cefalù e Pollina e fa parte della linea Palermo – Messina.

Toto Costruzioni Generali sta eseguendo i lavori per conto di RFI; il progetto ha una estensione complessiva di circa di 17 km ed è in variante rispetto alla linea storica per tutto il suo sviluppo. Oltre alla costruzione della galleria “Cefalù” a doppio fornice, prevede anche la realizzazione della “Galleria Sant’Ambrogio”, una galleria monocanna a doppio binario per una lunghezza di circa 4 km, e la “Malpertugio” di circa 180 metri. Queste ultime verranno scavate con metodo tradizionale. Completano il progetto la fermata che sarà realizzata in caverna sotto la città di Cefalù ed i due viadotti di raccordo tra le gallerie. La commessa ha un valore di circa 380 milioni di euro.

Il raddoppio della linea nell’area di Cefalù rappresenta un’infrastruttura di grande valore in quanto consentirà di migliorare il traffico ferroviario in termini di velocità e qualità, in un territorio strategico sia per il turismo sia per le attività produttive.

La TBM, lunga 140 metri, ha un peso complessivo di circa 2200 tonnellate per una potenza di oltre 5600 kW, è stata costruita negli stabilimenti della CREG in soli 10 mesi ed è stato necessario 1 mese di navigazione per approdare al porto di Termini Imerese. In circa 4 mesi gli uomini della Toto Costruzioni Generali assembleranno la TBM con l’ausilio di imponenti mezzi di sollevamento. L’avvio delle operazioni di scavo è previsto per i primi giorni di dicembre. La talpa di Cefalù sarà in grado avanzare 14 metri al giorno e verrà assistita da una squadra di 100 persone, tra coloro che svolgeranno il lavoro in sotterraneo e in superficie.

Complessivamente sul progetto saranno impiegate oltre 400 maestranze e circa 30 tecnici altamente qualificati per la conduzione del progetto e la data di completamento dello stesso è fissata ad aprile 2024.