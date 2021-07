Pubblicato video promozionale su Vallelunga Pratameno

VALLELUNGA PRATAMENO – E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il video promozionale su Vallelunga Pratameno, proposto dall’Associazione locale “A Finestra”, a cui ha aderito con entusiasmo il Commissario Straordinario del Comune e realizzato con i fondi della democrazia partecipata. Il video consiste in uno spot promozionale, che verte sul concetto di “social” ed intende “giocare” sul significato di alcuni termini, ormai entrati nel linguaggio comune degli utenti di social network, decontestualizzandoli e dando loro un significato più genuino ed imperniato sulla tradizione. Lo scopo è quello di mettere in evidenza come la vera rete di cui si ha bisogno è quella fatta di rapporti più che mai diretti e, per questo, umani, come quelli che si possono instaurare in Vallelunga Pratameno, splendido paese dell’entroterra siciliano. Il soggetto è della brillante dr.ssa Sofia Muscato e la regia dell’ottimo Giuseppe Sangiorgi, che insieme hanno curato la sceneggiatura. Un vivo ringraziamento va alla Presidente dell’Associazione “A Finestra”, Marilena Russo, ed a tutti i Soci che hanno condiviso questa iniziativa. Un doveroso grazie anche alla dr.ssa Maria Giuseppina Monachino, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Vallelunga Pratameno, che ha curato l’istruttoria e la predisposizione degli atti. Dal video nasce un messaggio di accoglienza per scegliere Vallelunga Pratameno come meta della propria permanenza, con la rinnovata scoperta quotidiana di vivere in una terra che custodisce l’orgoglio di appartenere ad una lunga tradizione di storia, paesaggi, arte e cultura, che vuole condividere con il mondo intero.