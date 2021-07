OMS, +12% contagi in una settimana nel mondo, la Delta in 124 paesi

Oltre 3,4 milioni di nuovi casi di coronavirus e oltre 56mila decessi sono stati registrati in tutto il mondo la scorsa settimana, secondo i dati riportati dal bollettino settimanale diffuso a Ginevra dall’Organizzazione mondiale della sanità. Stando al documento, il numero globale delle infezioni nell’ultima settimana (dal 12 al 18 luglio) ha avuto un incremento del 12% mentre quello dei decessi dell’1%.

Nel dettaglio, nel periodo di riferimento l’OMS ha registrato 3.429.645 nuovi casi in tutto il mondo e 56,767 decessi correlati al Covid. Il tasso di incidenza è diminuito nell’ultima settimana in Africa (-5%), mentre è aumentato nella regione nel Pacifico occidentale (+30%), in Europa (+21%), nel Sudest asiatico (+16%), nel Mediterraneo orientale (+15%).