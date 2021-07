Nissa Fc, è ufficiale: Peppe Prestia rimarrà un’altra stagione

È stato sicuramente uno dei giocatori più rappresentativi della scorsa stagione, i suoi gol, le sue giocate di alta classe, hanno fatto sognare i tifosi. “Oggi siamo la Nissa Fc è felice di annunciare che Peppe Prestia rimarrà un’altra stagione – ha commentato la società biancoscudata -. La voglia di vederlo nuovamente in azione nei campi di calcio è veramente tanta, sia per la società che per i tifosi. Di Peppe abbiamo apprezzato non solo le qualità tecniche ma anche quelle umane.

Un professionista esemplare che non lesina energie, che spende sino all’ultima stilla di sudore per la maglia. Incarna insomma lo stile biancoscudato.

Peppe vuole scrivere pagine importanti di storia della gloriosa squadra nissena e siamo sicuri che insieme a questo gruppo, estremamente valido, ci riuscirà! Sono in arrivo altre scoppiettanti novità”.

La società annuncia che presto nuove importanti comunicazioni di mercato.