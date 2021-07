Italia, variante delta: giovani i più colpiti in 33 province l’incidenza vola

Allarme variante Delta in Europa, in particolare per i focolai che si moltiplicano durante le vacanze e fra i tifosi. Una circolare del ministero della Salute avverte che le autorità sanitarie finlandesi riferiscono di numerosi casi di Covid-19 tra i circa 4.500 tifosi di Uefa Euro 2020 di ritorno dalle partite in Russia. A partire dall’1 luglio, sono stati notificati 481 casi confermati tra i passeggeri di ritorno dalle partite a San Pietroburgo e 165 casi secondari. L’analisi di un sottoinsieme di campioni di casi di tifosi positivi ha confermato la presenza di variante Delta in tutti i casi finora sequenziati.

Le autorità dei Paesi Bassi riportano un notevole aumento di casi tra studenti di ritorno da Palma di Maiorca (Spagna) e dall’Algarve (Portogallo). La curva dell’epidemia di Covid-19 continua a salire in tutta Italia, specie fra i giovani. In Friuli Venezia Giulia l’80% dei casi degli ultimi giorni è stato sotto i 40 anni, e anche l’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute conferma la tendenza con un’età mediana di 31 anni. Sono 1.400 i positivi al test individuati ieri.

Venerdì erano stati 1.390. Sono state invece 12 le vittime in un giorno, mentre venerdì erano state 25. E la situazione non desta preoccupazione per il numero dei ricoveri. Ma l’incidenza cresce ed è superiore a 10 casi per 100.000 abitanti in 33 province. Fra queste, 11 hanno un’incidenza superiore a 20, come emerge dall’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” del Cnr-Iac. Prosegue intanto «l’aumento della curva stimata della percentuale di positivi ai test molecolari con valore attuale pari a circa 1,3%, mentre il minimo di 12 giorni fa era pari a 0,85%», osserva l’esperto.

«La curva degli ingressi in terapia intensiva – aggiunge – è in stasi con valore medio negli ultimi 7 giorni pari a circa 6,5 ingressi al giorno, valore identico dal punto di vista statistico a quello dei 7 giorni precedenti». Sono 33, prosegue, le province che «negli ultimi 14 giorni mostrano un trend di aumento dell’incidenza di positivi e che hanno al tempo stesso un valore dell’incidenza negli ultimi 7 giorni maggiore di 10 casi per 100.000 abitanti». Tra queste, 11 hanno un’incidenza superiore a 20.