Italia, covid: oggi 4.522 nuovi casi e 24 morti

In rialzo oggi il numero di nuovi casi di Covid-19 in italia: sono 4.522, contro i 3.117 registrati ieri. Alla definizione di questo incremento contribuisce l’elevato numero di tamponi e test effettuati: 241.890, contro gli appena 88.247 di ieri, quindi intorno ai 150mila in piu’ oggi, e questo ha comportato una apprezzabile discesa dell’indice di positivita’ dal 3,5% di ieri all’attuale 1,9. I decessi registrati oggi sono 24, portando a 127.995 il totale di vittime dall’inizio dell’epidemia in Italia.

Quanto all’importante capitolo dei ricoveri, si registrano 1.611 pazienti nei reparti ordinari (ieri ne risultavano 1.512, quindi un incremento di 99. Nei reparti intensiva sono ricoverati in 182, con +7 su ieri, ma alla voce ingressi giornalieri da registrare che oggi sono 16 contro gli 11 indicati ventiquattro ore fa. Il numero di attualmente positivi in Italia e’ pari a 70.310; le persone in isolamento domiciliare sono 68.510 (ieri ne risultavano 66.542); il totale di guariti dimessi e’ salito a 4.126.741 (ieri risultavano in 4.124.323 dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese). Il totale di persone sottoposte a test e’ oggi salito a 30.735.682. La regione con il maggior numero di nuovi casi e’ il Veneto con 804, seguita dalla Lombardia con 641, quindi il Lazio con 543 e la Sicilia con 436. Lo si legge nel report del ministero della Salute.