Italia, covid: oggi 3.121 nuovi casi(+223), 13 morti, positività 1,3%

Sale ancora il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: oggi sono 3.121, con un incremento di 223 rispetto a ieri. Il numero totale di tamponi nelle ultime 24 ore e’ pari a 244.7972 (in crescita di poco piu’ di 39mila rispetto a ieri), e l’indice di positivita’ cala di un decimale, all’1,3%. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore e’ di 13 (ieri 11), portando a 127.864 il totale dall’inizio dell’epidemia in Italia.

Il lievissima crescita il numero di ricoverati in terapia intensiva, sono 162 contro i 161 di ieri, ma in calo il numero di ingressi giornalieri, sono infatti 9 contro i 13 di ieri. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari, sono oggi 1.111 contro i 1.088 di ieri, quindi +23. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Le persone attualmente positive in Italia sono 43.491 (ieri 42.714); quelle in isolamento domiciliare 42.218 (ieri 41.465). I dimessi guariti dall’inizio dell’epidemia sono 4.122.977, mentre il totale di persone testate e’ finora pari a 30.262.747. Anche oggi e’ il Lazio la regione con il maggior numero di nuovi casi, sono 500 (ieri 443), seguito dalla Lombardia con +438, quindi Sicilia con +431, Veneto con +424, Campania con +238, Toscana con +222.