Delegazione di Caltanissetta al Congresso Fsp Polizia. Fazzi: “Opportunità per discutere le problematiche dei poliziotti”

Fsp Polizia di Stato celebrerà nei giorni 8 e 9 luglio, a Pomezia, il proprio Congresso Nazionale.

La due giorni sarà aperta dai saluti di rappresentanti della politica e del dipartimento della Pubblica sicurezza, e i lavori congressuali saranno preceduti da un incontro, trasmesso anche in diretta streaming, dal titolo “40 Anni dalla Legge 121: Storia di una riforma visionaria e di diritti ancora

negati”.

Alla tavola rotonda, che avrà inizio alle ore 16 di giovedì 8 luglio, presso l’hotel Antonella di Pomezia (RM), e che sarà moderata dalla giornalista Valentina Bisti, parteciperanno, fra gli altri, il Capo della Polizia, Lamberto Giannini; il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli; il ministro per le Pari Opportunità e la famiglia, Elena Bonetti; il sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno con delega per le materie di competenza del dipartimento della Pubblica sicurezza, Nicola Molteni; il Segretario generale Fsp Polizia, Valter Mazzetti.

La Federazione Sindacale di Polizia – FSP Polizia di Stato, nel panorama nazionale così come nella provincia di Caltanissetta, è una delle organizzazioni sindacali più rappresentative per via dell’attività svolta mirata ad intercettare i bisogni concreti dei poliziotti, a garantire le loro tutele, divenendone ormai da anni un importante punto di riferimento.

Da anni grande attenzione della Segreteria Nazionale verso i poliziotti delle provincia di Caltanissetta con i suoi problemi derivanti dalla grave carenza di personale e dall’esistenza di strutture inadeguate.

“La partecipazione al Congresso di un’importante delegazione proveniente dalla Provincia di Caltanissetta è un opportunità concreta, non solo per scambiare idee ed esperienze con i rappresentanti provenienti da ogni parte d’Italia, ma è l’occasione per poter discutere delle problematiche che riguardano i poliziotti della nostra provincia e programmare possibili soluzioni”, scrive il Segretario Generale Provinciale e Vice Segretario Nazionale Fabio Fazzi.

Insieme a quest’ultimo parteciperanno ai lavori congressuali: Romano Amico, Segretario Nazionale, referente per la Sicilia, da anni in prima linea in provincia di Caltanissetta, Roberto Costanzo, già Segretario Provinciale Generale, da tantissimi anni impegnato a favore dei poliziotti della provincia di Caltanissetta ed in modo particolare del commissariato di Gela, Luca Meli, Segretario Provinciale Vicario, costantemente impegnato nei gravi problemi che riguardano il Commissariato di Niscemi conseguenti alle pessime condizioni in cui, ancora oggi, sono costretti a lavorare i poliziotti di Niscemi, in una struttura in condizioni fatiscenti aggravata dalla carenza di personale.

Al fine di poter dare la massima visibilità ai problemi che riguardano quest’ultimo territorio sarà anche presente Salvatore Budano, rappresentante dei poliziotti del Commissariato di Niscemi.