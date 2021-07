Covid: variante Delta dal 2,9% in Sicilia al 70,6% in Friuli

La variante Delta si sta diffondendo in Italia, come previsto, soppiantando la precedente variante dominante, l’ex inglese, ora variante Alfa. In una settimana, la mutazione che sta dilagando in Gran Bretagna e in altri Paesi e’ salita dal 16,8% dei casi totali di Covid nel nostro Paese al 22,7% riportato nell’ultima indagine rapida diffusa oggi dall’Iss. Mentre l’Alfa scende dal 74,92% al 57,8%.

Ma nel 22,7% della Delta in realta’ rientrano enormi differenze tra le Regioni: la Sicilia e’ al 2,9%, il Piemonte e’ al 5%, la Toscana al 7%. Mentre il Lazio e’ al 34,9%, la Lombardia al 38,2%, su fino al 56,3% dell’Abruzzo, il 66,7% in Sardegna, il 70,6% del Friuli Venezia Giulia. In cinque Regioni non e’ ancora stata riscontrata: Basilicata, Molise, Provincia di Trento, Umbria e Val d’Aosta.