Covid, Sileri: “Quarta ondata prevalentemente con non vaccinati”

“Avremo una quarta ondata” dei casi di Covid-19, “prevalentemente nei non vaccinati, ma, a patto che non arrivino altre varianti, faccio fatica a pensare a mille morti al giorno. Sarebbe un altro virus e ricominceremmo daccapo anche con la ricerca dei vaccini”. A dirlo e’ il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto a “Estate in diretta” su Rai 1. “A parita’ del numero di contagi non avremo lo stesso numero di morti e di ricoveri di gennaio.

Nel Regno Unito in quel mese ci sono stati circa 60.000 contagi al giorno, stessa cifra avuta qualche giorno fa. Ma se a gennaio avevano avuto 1.100 morti” ora “ne hanno avuti meno di 100”. “I dati dell’Istituto superiore di sanita’ di oggi dicono che il 99% di coloro che purtroppo sono deceduti dal primo febbraio a oggi erano persone non vaccinate – prosegue – Il consiglio e’ di vaccinarsi senza preoccuparsi del numero dei positivi”. Sileri spiega che comunque “Non dobbiamo trascurarne l’evidenza” perche’ “il trend e’ sicuramente in crescita” ma “ci sono positivi che nella stragrande maggioranza dei casi non vanno in ospedale”. “Tra chi e’ positivo qualcuno ha fatto anche il vaccino – aggiunge – ma l’importante e’ che non vada in ospedale”