Covid, Italia: oggi 3.558 casi(+1-486), 10 morti(+3), positività 1,6%

Sensibile aumento oggi dei nuovi casi di Covid in Italia: sono 3.558 rispetto a ieri, +1.486. Molto contribuisce a questo dato il balzo del numero dei test effettuati: 218.705 contro gli 89.089 di ieri, tanto che la positivita’ scende all’1,62% dal 2,3 di ieri. Il numero di morti e’ oggi pari a 10, tre in piu’ rispetto a 24 ore fa, portando a 127.884 il numero di vittime dall’inizio dell’epidemia in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In salita anche oggi il numero di ricoveri nelle terapie intensive: sono in tutto 165 (+3 su ieri), pero’ con 11 nuovi ingressi contro i 16 di ieri. Il numero di ricoverati nei reparti ordinari e’ pari a 1.194, con un incremento di 6 unita’. Il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia e’ di 49.310 contro le 47.525 di ieri; le persone in isolamento domiciliare sono 47.951, con un incremento di 1.776 (ieri ne risultavano 46.175). Il numero totale di persone dimesse guarite e’ ora di 4.115.889 (ieri risultavano 4.114.129).

Il totale di persone finora sottoposte a test in Italia e’ di 30.384.547. Quanto alla distribuzione geografica, anche oggi – terzo giorno di fila – e’ il Lazio la regione con il maggior numero di nuovi casi: 681 (ieri 434), seguito dal Veneto con 600 (ieri 238), dalla Sicilia con +552 (ieri 300), quindi Lombardia con +407 (ieri 208). Nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia e in Molise.