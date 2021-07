Covid: Galli, +117% casi, non possiamo far finta di nulla

“E’ chiaro che non possiamo far finta di nulla, cioe’ non possiamo far finta che il dato dell’aumento del 117% delle infezioni negli ultimi giorni non lo si debba considerare con attenzione”. A dirlo, a Sky Tg24, e’ Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite di Timeline. “Consideriamo anche che, visto che la grande maggioranza di queste infezioni alla fine dei conti sono asintomatiche, avremo sicuramente molte piu’ infezioni di quelle che andiamo a registrare e a contabilizzare: tutto questo virus che gira per il Paese francamente non e’ una bella cosa – spiega – Alla lunga quando il denominatore si fara’ grande fatalmente avremo anche, nelle fasce di eta’ meno coinvolte dalla malattia grave, qualche caso grave. E gia’ ce l’abbiamo”.

Parlando dell’attuale condizione dei contagi, Galli sottolinea: “e’ evidente che siamo in una situazione in cui i vaccinati sono diventati veramente tanti, non ancora abbastanza ma tanti, e questo ci mette nelle condizioni di evitare di dover ipotizzare e prevedere il disastro dell’anno scorso, cioe’ tante persone destinate ad andare in ospedale, in rianimazione o peggio”. “Questo – aggiunge – non dovrebbe accadere o comunque dovrebbe accadere in una misura molto inferiore, quindi non tale da rimettere in condizioni critiche tutto il sistema sanitario e non tale da dover fare una contabilita’ dei morti dell’entita’ che abbiamo dovuto fare negli anni scorsi”.

E sul Greenpass, commenta: “Credo che l’indicazione dell’unica dose ricevuta per poter accedere a luoghi chiusi come i ristoranti sia importante”. “Aggiungerei con molta chiarezza – continua Galli – che verra’ data una patente in questo senso anche a coloro che sono guariti, che si e’ visto conservano nella grande maggioranza dei casi anticorpi e quindi una risposta immune per molto tempo, oltre l’anno come proiezione generale, e che a volte vengono fatti vaccinare anche un po’ a forza, secondo me sprecando dosi di vaccino e creando diverse situazioni che non sono poi simpaticissime per chi viene vaccinato