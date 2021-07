Covid, Fnomceo: Stimiamo che 10-20% popolazione non si vaccinerà

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici stima che “il 10-20% della popolazione non si vaccinerà” contro il coronavirus. “Tra chi non si è ancora vaccinato – sottolinea il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – ci sono gli ultra 60enni. Le Asl potrebbero trasmettere gli elenchi dei non immunizzati ai medici di famiglia, in modo da convincerli puntando sul rapporto di fiducia”.

“Tra chi non si è ancora vaccinato – ricorda – ci sono anche i giovani, che hanno avuto meno tempo per potersi vaccinare e metabolizzarne l’importanza. Poi c’è una fascia intermedia dove prevalgono le incertezze e dove molti sono distratti dal lavoro: su di loro bisogna agire con vari mezzi, con esempi e con programmi di comunicazione anche con testimonial”.