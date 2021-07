Centri Estivi 2021, Azzurra Cancelleri (M5s): “Approvato decreto di riparto, oltre 600mila euro ai comuni nisseni”

“In sede di Conferenza Unificata del 24 giugno scorso è stato approvato il decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che assegna ai comuni italiani 135 milioni di euro del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 dal Decreto Sostegni bis. Tali preziose risorse serviranno agli enti, nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021, per potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori” annuncia in una nota Azzurra Cancelleri, portavoce nissena del Movimento 5 Stelle alla Camera.

E precisa: “Le risorse verranno erogate ai Comuni tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne residente sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento e verranno esclusi gli enti che hanno espressamente manifestato di non volersi avvalere del finanziamento”

“Quest’anno il tasso di adesione dei comuni siciliani al finanziamento è molto alto, pari al 95,6 %, e conferma il forte interesse di questa misura da parte della Sicilia che vedrà assegnarsi un finanziamento complessivo pari ad euro 12.406.500. Esprimo, inoltre, grande soddisfazione per l’assegnazione di oltre 600 mila euro ai comuni della provincia nissena che hanno riconosciuto l’importanza di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli. Grazie a queste risorse e alla collaborazione degli enti locali e del terzo settore verranno garantiti ai nostri figli spazi di socialità e di relazione negati negli ultimi mesi dalla pandemia, offrendo così un valido e concreto supporto alle famiglie ” conclude la Cancelleri.