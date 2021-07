CAMPOFRANCO. Nasce la prima casa vacanze a Campofranco. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rino Pitanza: “Abbiamo ricevuto con grande piacere in comune la nostra compaesana Maria Grazia Diprima e per un’importante iniziativa imprenditoriale che mira anche alla valorizzazione turistica di Campofranco e alla crescita socio economica del nostro paese. Maria Grazia e la mamma, hanno messo su la prima “Casa Vacanze Funtana di li rosi” di Campofranco, luogo ideale per rilassarsi, situata nel corso principale del paese (di imminente rifacimento), di fronte la Fontana della Rinascita, a pochi metri di distanza dalla piazza principale con la chiesa Madre e la storica chiesa dell’Itria e il museo di storia locale.

Si tratta della prima iniziativa in tal senso a Campofranco, con la volontà di accogliere turisti e pellegrini. “Per me è stata una grande emozione ed orgoglio essere accolta così nel mio comune – ha detto Maria Grazia – oltre che una grande soddisfazione. La mia è un’iniziativa imprenditoriale molto semplice, che punta a valorizzare anche la mia Campofranco. Mi è sempre piaciuto fare accoglienza, Campofranco poi è un posto bellissimo e strategico, nel cuore della Sicilia. Siamo a 20 minuti da Agrigento e dal mare ed a 20 minuti dalla montagna con Cammarata”.