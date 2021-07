Caltanissetta, mercoledì divieto di sosta temporaneo in occasione della manifestazione “#Esserci Sempre”

In occasione della manifestazione “#Esserci Sempre…. Storie di Legalità” organizzata dalla Polizia e dal Comune, che si svolgerà oggi, dalle ore 15 alle ore 23 sarà istituito un divieto di sosta temporaneo.

In particolare sarà attuata la sospensione della circolazione veicolare nel Largo Paolo Barile compreso il piazzale antistante l’ex ufficio tributi del Comune, nella via dei Tribunali da via Re d’Italia al Largo Paolo Barile, nella via Ospizio di Beneficenza dalla via Re d’Italia al Largo Paolo Barile e nel vicolo Federico.

Sarà inoltre sospesa la sosta dei veicoli nel tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra corso Umberto e la piazza Tripisciano.