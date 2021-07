Caltanissetta. Luca Vullo “In Tour con mamma”: venerdì anteprima mondiale al Parco Palmintelli

Luca Vullo torna in scena con “In Tour con mamma” proprio nella sua città regalando a Caltanissetta l’anteprima mondiale del suo nuovo show.

Uno spettacolo in cui i due protagonisti, Luca e la sua vulcanica mamma Angela Gabriele, racconteranno il “dietro le quinte” di tutte le esperienze vissute all’estero.

Non è facile comprimere in una sola definizione ciò che Luca Vullo ogni giorno promuove in Italia e, soprattutto, all’estero. Luca è un performer, conduttore televisivo, coach di comunicazione verbale e non verbale, regista e produttore di cinema e teatro.

Ha tenuto incontri e conferenze in tutto il mondo viaggiando dall’Asia all’America passando dalla fredda Norvegia fino a scendere, nell’opposto emisfero, in Malesia e in Vietnam.

Il suo successo è legato alla consapevolezza della potenza della comunicazione verbale e non verbale italiana e del grande interesse che questa possiede non soltanto nel nostro Paese ma soprattutto sugli stranieri. Una potenzialità di cui Luca Vullo è sempre stato sicuro, fin dall’inizio del suo progetto. “Ho sempre saputo che la mia idea di raccontare la nostra gestualità e intelligenza emotiva poteva destare un interesse mondiale” ha raccontato e, in effetti, è bastato iniziare a lanciare la proposta per calamitare l’attenzione degli stranieri e ricevere inviti a incontri, conferenze, whorkshop e trasmissioni televisive.

“La vera svolta, però, è stata quella di coinvolgere mia madre negli spettacoli. E’ stato quello il momento in cui la realtà ha superato le mie aspettative”. Da buona madre sicula, Angela Gabriele ha sempre sostenuto e supportato il figlio in tutti i suoi progetti adoperandosi “dietro le quinte” con il catering per gli spettacoli o attivandosi per altre necessità. Un giorno, però, Luca ha scelto di aprire il sipario e far passare sotto i riflettori sua mamma e tutta la sua dirompente capacità comunicativa. “Mia madre è più <<folle>> di me. Quando l’ho invitata in Norvegia, per partecipare attivamente allo spettacolo e cucinare il catering per 150 persone, non si è assolutamente scomposta. Non mi ha risposto ma mi ha semplicemente chiesto di dirle la data di partenza in adeguato anticipo in modo da organizzarsi per spedire i pacchi. Non ha assolutamente avvertito una sensazione di panico per poter fare qualcosa che non le appartiene o non aveva mai fatto – ha raccontato con grande soddisfazione e stima -. Lei non parla inglese e non è mai andata all’estero ma mi ha immediatamente seguito, senza esitazione in questo progetto sposando l’esperienza con grande entusiasmo e nonchalance come se fosse una cosa qualunque che aveva sempre fatto”.

L’arrivo della pandemia, nel 2020, ha interrotto la diffusione di questo progetto di promozione culturale italiana all’estero. La mente e l’impetuosa creatività di Luca Vullo, però, non si è fermata ma, al contrario, ha fatto emergere la voglia di raccontare le esperienze vissute e le emozioni provate in questi anni.

A differenza degli altri spettacoli, nei quali è stata raccontata la gestualità e la comunicazione italiana, in questo nuova performance i veri protagonisti sono proprio loro: Luca e Angela. Racconteranno il tour internazionale de “La voce del corpo”, dell’incontro e confronto con culture così diverse da quella nostrana e di come il pubblico ha reagito alla gestualità italiana.

“In anteprima mondiale, qui a Caltanissetta, giocheremo a carte scoperte e racconteremo un percorso umano e professionale che ci ha cambiato – ha proseguito Luca -. Ci metteremo a nudo raccontando, in modo personale, semplicemente noi stessi. Fa piacere partire con un nuovo spettacolo dalla mia città e per questo ringrazio Marcella Natale e tutti coloro i quali ci hanno coinvolto e chiesto di raccontare la nostra mirabolante esperienza in una chiave a tratti divertente, simpatica e profonda”.

Lo spettacolo di Luca Vullo è ideale per motivare le persone a credere alle proprie idee e mettersi in gioco con tutte le proprie potenzialità non dimenticando mai le proprie origini e, soprattutto, la propria mamma.

“In tour con mamma!” si terrà venerdì 16 luglio 2021, alle ore 21:00, al Teatro Parco Archeologico Palmintelli.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito ma, considerato che i posti sono limitati e contingentati, bisogna effettuare necessariamente la prenotazione tramite la piattaforma online https://intourconmamma.eventbrite.it.

Per restare aggiornati sulle attività e i progetti di Luca Vullo è possibile seguirlo sui suoi canali social (Facebook: “Luca Vullo Official” – https://www.facebook.com/lucavullo.official ) e Instagram: “Luca Vullo” – https://www.instagram.com/lucavullo/ ) o sul sito internet www.lucavullo.com)