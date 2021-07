L’Università di Otago, in Nuova Zelanda, ha sviluppato in collaborazione con ricercatori inglesi un dispositivo magnetico per la perdita di peso che blocca la mandibola permettendo un’apertura massima della bocca di due millimetri. Secondo il team che lo ha sviluppato, il non poter ingerire cibi solidi aiuterebbe a combattere il problema dell’epidemia globale di obesità.

DentalSlim Diet Control (questo è il nome dell’apparecchio dentale ) può essere installato direttamente dal dentista. Due capsule che, grazie alla forza di un magnete, tengono uniti i molari superiori e inferiori, permettendo un’apertura minima della bocca: l’unica dieta possibile, quindi, è quella a base di liquidi.