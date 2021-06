Sicilia, A19 Palermo-Catania: chiusure tra svincoli Caltanissetta ed Enna

Durante la prossima settimana sara’ necessario eseguire alcune verifiche diagnostiche finalizzate alla corretta definizione degli interventi di risanamento strutturale e di adeguamento degli impianti all’interno delle gallerie “Fortolese” e “San Nicola”, ubicate tra gli svincoli di ENNA e di Caltanissetta dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Per consentire l’esecuzione in sicurezza di tali verifiche saranno effettuate chiusure al traffico, esclusivamente in orario notturno compreso tra le 22 e le 6 del mattino successivo, secondo il seguente calendario.

Chiusura della carreggiata in direzione Palermo, tra lo svincolo di ENNA (km 119,500) e lo svincolo di Caltanissetta (km 103,500), nelle notti tra lunedi’ 14 e martedi’ 15, tra mercoledi’ 16 e giovedi’ 17, tra venerdi’ 18 e sabato 19 giugno. Chiusura della carreggiata in direzione Catania, tra lo svincolo di Caltanissetta (km 103,500) e lo svincolo di ENNA (km 119,500), nelle notti tra martedi’ 15 e mercoledi’ 16, tra giovedi’ 17 e venerdi’ 18, tra sabato 19 e domenica 20 giugno.

I veicoli leggeri provenienti da Catania e diretti a Palermo potranno, dallo svincolo di ENNA e seguendo le indicazioni in loco, percorrere le statali 117bis, 122, 626 e 640 e reimmettersi in autostrada allo svincolo di Caltanissetta. Itinerario inverso per i veicoli leggeri provenienti da Palermo e diretti a Catania. I veicoli eccedenti le 3,5 tonnellate provenienti da Catania e diretti a Palermo potranno, dallo svincolo di ENNA e seguendo le indicazioni in loco, percorrere le statali 117bis e 121 e reimmettersi in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi. Itinerario inverso per i veicoli pesanti provenienti da Palermo e diretti a Catania.