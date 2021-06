Pallavolo. L’Albaverde è campione territoriale Akranis Under 19. Battuto in finale il Volley Gela.

Con un doppio 3 a 1 nelle gare di finale prima a Caltanissetta e poi a Gela l’Albaverde ha conquistato il titolo di campione territoriale Akranis under 19 e si è qualificata per le semifinali regionali in programma al PalaCannizzaro domenica 27 giugno.

Grazie a due vittorie meritatissime e mai messe in discussione le ragazze allenate da Fabrizio Montagnino e Fabio Tolini hanno ratificato il lavoro di un anno difficile in cui la pandemia ha bloccato tante società.

Il Gela, campione territoriale di categoria da cinque anni, ha dovuto cedere il passo alle più forti ragazze care al presidente Sergio Montagnino e al DG Giuseppe Panebianco che, trascinate da una Chiara Angilletta già protagonista in serie B2 e rientrata a Caltanissetta per disputare le gare decisive, hanno ribaltato i valori degli anni precedenti certificando il lavoro del vivaio targato Albaverde.

Nell’arco delle dieci gare in cui si è articolato il campionato territoriale attorno alla oramai veterana, nonostante la giovanissima età, palleggiatrice Alessia Anzalone, hanno ruotato anche capitan Asia Montagnino, Gabriella Milazzo, Erika Profita, Ginevra Raspanti, Morena Locascio, Marta Zaffuto, Sofia Vinciguerra, Clelia Anzalone, Giulia Perrone, Giorgia Milazzo, Isabella Fiandaca, Clara Faletra, Vittoria Di Salvo, Maria Andaloro e Gaia Costa.

Sul piano realizzativo 71 punti in quattro gare per Chiara Angilletta con una media di quasi 18 punti a partita.

Alle sue spalle Gabriella Milazzo con 96 punti in otto gare (media 12 punti a partita) seguita da Ginevra Raspanti ed Erika Profita con rispettivamente 78 e 63 punti in dieci gare.

Seguono più staccate Asia Montagnino 48 punti, Marta Zaffuto (43) e Alessia Anzalone (27)

Per quel che riguarda le gare di finale questo il dettaglio;:

ANDATA lunedì 21 giugno al PalaCannzzaro:

Albaverde Caltanissetta – Volley Gela 3 – 1 (25/19; 23/25; 25/19; 25/20)

Albaverde: Montagnino A. (K) 11, Angilletta 18, Milazzo Ga. 15, Anzalone, Profita 5, Raspanti 11, Zaffuto, Locascio (L1), NE Vinciguerra, Fiandaca, Mantione, Milazzo Gi., Faletra (L2) All. Montagnino F. – Tolini

Gela: Apruti (K), Comandatore, Fargetta, Murvana, Trespoli, Regina F. ed E., Gallo, Sanfilippo (L1), Pezzolito (L2) NE Catalano, All. Tandurella

Arbitri: Giovanni Grillo di Licata e Michelangelo Catanese di Campobello di Licata

RITORNO mercoledì 23 giugno al Pala I.T,I.S. di Gela:

Volley Gela – Albaverde Caltanissetta 1 – 3 (18/25; 22/25; 25/22; 19/25)

Gela: Apruti (K), Comandatore, Fargetta, Murvana, Trespoli, Regina F. ed E., Gallo, Sanfilippo (L1), Pezzolito (L2) NE Catalano, All. Tandurella

Albaverde: Montagnino A. (K) 5, Vinciguerra, Angilletta 19, Milazzo Ga. 7, Anzalone 2, Profita 10, Raspanti 6, Zaffuto, Milazzo Gi. 1, Locascio (L1), NE Faletra (L2) All. Montagnino F. – Tolini.

Arbitri: Andrea La China di Caltanissetta e Umberto Fazio di Agrigento