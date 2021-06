Mussomeli, Fratres e “Don Bosco”organizzano torneo di calcio: “Un pallone nel cuore”

MUSSOMELI – Dal 2004, ogni anno, il 14 Giugno viene celebrata la Giornata Mondiale del donatore di sangue proclamata dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’anno ad ospitare l’evento globale “ World donor day”20/21 sarà l’ Italia, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 14 e 15 Giugno e sarà condivisa virtualmente su tutti i social.

Per l’occasione il Gruppo Fratres di Mussomeli, in collaborazione con l’Asd Don Bosco Mussomeli e con il patrocinio del Comune di Mussomeli, organizza il primo torneo di calcio “UN PALLONE NEL CUORE”.

Dal 21 al 24 Giugno 2021 presso lo stadio Nino Caltagirone diverse squadre, classe 2007-2010, si affronteranno per aggiudicarsi il premio finale.

Attraverso questa iniziativa la Fratres e la Asd Don Bosco vogliono trasmettere ai ragazzi e alla comunità cittadina, l’importanza di valori come il sacrificio, il rispetto delle regole, la collaborazione , l’amor per la vita, la salute, l’attenzione per i più deboli

il 14 Giugno, anche il nostro Castello sarà illuminato di rosso per ricordare la giornata mondiale del donatore.

Tutti coloro che vogliono aderire all’iniziativa possono recarsi presso la sede del gruppo Fratres , piazzale Mongibello,per ritirare il modulo d’iscrizione.