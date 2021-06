Mussomeli, alla Asd Don Bosco medaglia scuola Elite. Il tricolore sui balconi durante l’Europeo.

MUSSOMELI – I dati confortanti dell’ultimo periodo e le rispettive riaperture hanno portato il Direttivo dell’A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI a vedersi per qualche riunione importante sulle cose da fare nel prossimo periodo.La sistemazione definitiva della sede di via Palermo affinchè possa essere usata anche dai tesserati/e per vedere le partite, le registrazioni e le varie attività via via che verranno intraprese. Si cercherà di fare l’inaugurazione sempre rispettando le limitazioni vigenti. Le riunioni hanno anche portato a fare un mini programma di prossimi incontri con i vari gruppi, magari con Tornei/Memorial affinchè si ritrovi lo spirito sportivo e di gruppo che in questo periodo di Covid si è quasi perso. Ma l’iniziativa da attuare subito e a cui tiene molto la DON BOSCO è quella del “IL BALCONE TRICOLORE” per cui si invitano tutti i ragazzi/e e tutti i cittadini di Mussomeli a mettere al proprio balcone una bandiera dell’Italia tifando “per i nostri AZZURRI” durante l’Europeo. Confidiamo moltissimo nella Vostra attenzione a questo messaggio di UNIONE E RINASCITA SPORTIVA”. Da sottolineare che giorni fala ASD Don Bosco è stata premiata per la terza stagione consecutiva con la medaglia SCUOLA CALCIO ELITE. In Sicilia sono meno di 50 quindi premio assai speciale