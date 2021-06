I Prezzi di Dogecoin aumentano di nuovo dopo il crollo delle Criptovalute in Cina

Il mercato ha iniziato a riprendersi dopo il giro di vite della Cina contro il mining di criptovalute.

Elon Musk è il fondatore e magnate della tecnologia di Tesla. Ha preso su Twitter per prendere in giro il post di Jack Dorsey sul gruppo Bitcoin.

Dopo che Dorsey aveva twittato “La comunità #bitcoin prima di ogni altra cosa” e fornito un collegamento a un evento chiamato “The Word”, la risposta umoristica di Musk ha provocato una vivace conversazione online in cui, nonostante l’iniziale rifiuto dell’idea da parte di Musk, sembrava che fossero d’accordo da portare offline e incontrarsi di persona all’evento di Dorsey.

I tweet di Musk che mostrano il suo approccio “Bitcurioso” alla criptovaluta più famosa del mondo sono stati seguiti da un’altra battuta che ha pubblicato quella sera (24 giugno, che ha preso in giro i sostenitori di Bitcoin come Dorsey).

I tweet hanno avuto un impatto sul mercato delle criptovalute come al solito. Dogecoin è stato il più beneficiario, la moneta preferita di Musk è quella di Musk.

Le Criptovalute Si Sono Riprese Dopo Le Decisioni Della Cina

Secondo i rapporti, la moneta ha visto un aumento del 20% del suo valore dopo i commenti di Musk.

I record di CoinDesk indicano che il valore di Dogecoin è balzato tra 2,59 AM (BST) e 3,59 AM (BST), da $ 0,273266 a $ 0,287530.

Entrambe le valute si sono radunate pochi giorni dopo un massiccio crollo che ha provocato enormi cali di prezzo. I prezzi di Dogecoin tornano in rialzo dopo il crollo della Cina – Ecco le ultime notizie sulle criptovalute, inclusi Bitcoin ed Ethereum

Gli investitori e gli appassionati di Bitcoin hanno temuto il peggio quando martedì la valuta è scesa sotto i $ 30.000.

Dogecoin ha registrato un calo del prezzo del 25% tra lunedì e martedì a causa della promessa del governo cinese di reprimere le operazioni di mining di criptovalute su larga scala in Cina. Bitcoin si è schiantato e le monete più piccole sono state colpite.

Il giro di vite cinese continua a causare volatilità nel mercato, che potrebbe influenzare i soliti modelli di trading di “holding” (rifiutando di vendere o scambiare criptovalute quando i prezzi scendono) e “acquistare un calo”.

Cos’è Dogecoin?

Dogecoin, una criptovaluta simile a Bitcoin, può essere scambiata e scambiata tra reti peer decentralizzate tra gli utenti. I token di valore vengono riscattati come ricompensa per gli utenti che operano al posto di governi o banche per verificare la validità delle transazioni.

Questa moneta è diversa da Bitcoin, Tether ed Ethereum in quanto è stata diffusa a macchia d’olio a causa delle sue origini meme. È stato apprezzato anche da Elon Musk, fondatore di Tesla e appassionato di criptovalute.

Un miliardario tecnologico irriverente, il signor Musk, all’inizio di quest’anno ha causato il panico nel mercato delle criptovalute quando ha annunciato che Tesla avrebbe sospeso i pagamenti in bitcoin per i suoi veicoli a causa del significativo impatto ambientale della valuta.

Il meme “doge” di Shiba In che ha alimentato l’ascesa di Dogecoin è stato ampiamente diffuso su Internet per molti anni. Era satirico per la crescente popolarità che circonda le monete più tradizionali come Bitcoin e si è fatto strada nella criptovaluta nel 2013.

La moneta è ora vista come un serio concorrente delle criptovalute ed è stata presa sul serio dalle persone di tutto il mondo dalla sua maggiore visibilità negli ultimi anni.

Il co-fondatore Billy Markus ha persino preso la decisione di investire la moneta che lui e Jackson Palmer, un ingegnere del software, hanno creato otto anni fa.

Martedì Markus ha twittato “Ho smesso di acquistare criptovaluta nel 2013 (vendita e acquisto di bitcoin).

“L’ho estratto, non comprato dogecoin.

“Finora.”

Cosa C’è di Nuovo in Dogecoin? Qual è lo stato di Bitcoin ed Ethereum?

Le previsioni sui prezzi di Dogecoin dopo quest’ultima caduta hanno messo la possibilità che la moneta raggiunga il valore di $ 1 o più in qualsiasi momento presto leggermente più lontano.

Questa soglia di riferimento è stata raggiunta dalla criptovaluta più vicina a cui è arrivata a maggio, poco prima che le recenti mosse della Cina per fermare il flusso di transazioni o il mining iniziassero a scuotere il mercato.

Il recupero dei profitti è un’ottima notizia per gli investitori di criptovalute e gli appassionati di criptovalute, ma quest’ultimo incontro di volatilità ha sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine e sulla salute dei mercati delle criptovalute e se all’orizzonte c’è una maggiore instabilità.

Bitcoin è sceso sotto i 30.000$ martedì, al minimo di 24 ore di 28.814,75$, che è il punto più basso dall’inizio dell’anno.

Molti operatori di mercato sono stati ansiosi di trarre profitto dal calo dei profitti, nonostante l’aumento delle preoccupazioni per la volatilità. Il CEO di Microstrategy Michael Saylor ha acquistato lunedì oltre 100.000 Bitcoin per un valore di oltre 3 miliardi di dollari.