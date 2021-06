Come Sapere Se Stai Investendo Nelle Aziende Giuste?

Essendo una delle poche aziende accreditate a servizio completo a integrare le tecnologie delle blockchain, la criptovaluta VeChain cerca di costruire una catena di approvvigionamento sicura ed efficiente.

Ma poiché questa nuovissima tecnologia continua a guadagnare popolarità, alcuni si chiedono se il suo approccio sia troppo radicale o semplicemente fuorviante. Ci sono vantaggi e svantaggi della criptovaluta VeChain che devono essere esaminati prima di prendere qualsiasi decisione. E forse la più fondamentale di queste domande ha a che fare con il fatto che l’azienda dietro questo protocollo all’avanguardia sia effettivamente un’impresa legittima o no.

Cos’è VeChain?

Al suo livello più elementare, i suoi protocolli sottostanti sono abbastanza semplici. Anziché inviare fondi tramite i mezzi tradizionali di carte di credito, carte di debito o trasferimenti elettronici, gli utenti trasferiscono i fondi direttamente dal proprio account all’account di un altro membro partecipante in tempo reale.

In altre parole, è come avere i soldi in tasca. Ma piuttosto che preoccuparti di trasportare grandi quantità di denaro, sarai invece in grado di proteggerlo in un portafoglio online sicuro fino a quando non sarai pronto per effettuare il trasferimento effettivo.

E cosa ha a che fare questo con la tecnologia che alimenta VeChain? In sostanza, VeChain è un fork del progetto Litecoin. Molti sostenitori di Litecoin si sono affrettati a criticare la piattaforma in quanto priva di alcuni elementi necessari.

Tuttavia, VeChain ha affermato che il codice Litecoin è stato copiato con successo e adattato per VeChain, garantendo così che tutti gli aspetti relativi a Litecoin funzioneranno con VeChain e viceversa.

La Critica Più Grande a VeChain

Ma la critica più forte alla criptovaluta VeChain viene da coloro che sono abbastanza informati sul funzionamento interno dell’attuale catena di approvvigionamento.

In particolare, questi esperti sono pronti a sottolineare che il sistema VeChain avrà difficoltà ad attrarre e trattenere le aziende che si affidano alla completa automazione e al miglioramento dei processi.

È per questo motivo che molti imprenditori sono riluttanti a investire in nuove tecnologie che promettono la completa automazione delle loro operazioni. Si preoccupano che investendo in un tale sistema, perderanno il controllo sulle loro operazioni e persino perderanno denaro.

Sebbene ci siano già diversi concorrenti che utilizzano il modello DLL in una forma o nell’altra, nessuno ha ancora raggiunto il livello di successo raggiunto da VeChain. Mentre altri altcoin vengono presi di mira dagli hacker e attaccati da criminali informatici, il modello DLL è rimasto illeso.

Di conseguenza, sempre più aziende scelgono di adottare la piattaforma sicura e protetta offerta da VeChain, comprese alcune delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. Il risultato è che ora ci sono un certo numero di aziende rispettabili e affidabili che stanno ora integrando le valute virtuali nelle loro catene di approvvigionamento.

Una delle tecnologie più importanti utilizzate oggi è il sistema di criptovaluta VeChain, o VCS. Questa innovativa piattaforma basata su DLL consente ad aziende e privati ​​di effettuare transazioni senza l’uso di una valuta tradizionale. Invece, questa risorsa digitale (cioè i token) viene creata tramite un’applicazione per smartphone.

Altri Punti Di VeChain Da Considerare

Nonostante il fatto che vengano utilizzate diverse valute concorrenti durante il processo di gestione della catena di approvvigionamento, solo due attori principali hanno scelto di integrare VeChain nei loro modelli di business: eterio e bitume.

Sebbene entrambe queste piattaforme offrano grandi funzionalità, le loro somiglianze impallidiscono rispetto all’ampia integrazione di backend di VeChain e all’interfaccia utente multithread.

Inoltre, molte aziende che hanno scelto di implementare VeChain come parte delle loro soluzioni per la catena di approvvigionamento ora dispongono di un sistema altamente funzionale e sicuro, che riduce ulteriormente le possibilità di disastri.

Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di VeChain, a parte la riduzione del rischio associato all’investimento nella piattaforma VeChain stessa, è che fornisce una solida soluzione tecnologica che non viene duplicata da nessun’altra azienda nel prossimo futuro.

Man mano che sempre più aziende abbracceranno l’uso della tecnologia di contabilità distribuita, inizieranno a raccogliere i vantaggi derivanti dal funzionamento di un sistema completamente crittografato.

Con tutti i progressi tecnologici in atto nel mondo di oggi, non c’è dubbio che continuerà ad esserci un aumento della domanda di applicazioni decentralizzate superiori in grado di fornire ai consumatori la sicurezza di cui hanno bisogno. Con questi fattori in mente, non c’è da meravigliarsi che investitori come GateHub, Coinsil e Chain Project stiano sfruttando appieno l’opportunità presentata da VeChain.