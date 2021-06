Campofranco, Via Vitt. Emanuele: conclusi i lavori … in profondità

CAMPOFRANCO – Conclusi i lavori di verifica della rete idrica e fognaria di via Vitt. Emanuele nel tratto che parte dalla piazza Crispi e arriva sino a piazza Vitt. Veneto (Fontana). Le ispezioni, eseguite da Caltaqua con idonea attrezzatura, hanno rilevato la necessità di alcuni interventi di ripristino delle due reti che da tempo creano qualche criticità sia negli stabili vicini oltre che alla viabilità. I lavori che sono stati successivamente eseguiti sempre dalla stessa Azienda, si sono resi necessari e propedeutici in questo tratto del corso principale di Campofranco in quanto sarà oggetto, a breve, dell’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale, primo lotto di 100 mila euro, che versa in uno stato di precaria percorribilità.