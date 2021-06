Caltanissetta. San Francesco diventa un “Quartiere d’arte”: aperte le iscrizioni per la mostra estemporanea

Trasformare, per una giornata, l’antico quartiere “San Francesco” di Caltanissetta in un luogo incantato pieno di storia e colori.

E’ questa l’idea partorita da Tiziano Lamarca e immediatamente sposata dal Comitato di Quartiere tramite il suo Presidente Marcello Bellomo e segretario William Di Noto.

Sabato 24 luglio pittori di professione e di diletto potranno iscriversi all’estemporanea d’arte che si svilupperà tra i vicoli e le strade che circondano l’antica scalinata che dà il nome al quartiere stesso.

“L’iscrizione alla mostra pittorica e fotografica <<Quartiere d’arte>> è gratuita e al termine della giornata una giuria, composta anche da rappresentanti del comitato locale, verranno assegnati premi ai primi tre vincitori – ha spiegato il Presidente Marcello Bellomo -. Quello che vogliamo è soprattutto riaccendere i riflettori in una zona della città troppo poco valorizzata”.

Il tema che è stato scelto, in linea anche con la programmazione estiva proposta dal Comune di Caltanissetta, è “I Carusi”. Quelli delle miniere, che per decenni hanno respirato le esalazioni di zolfo sotterraneo per risalire in cima con fardelli carichi, ma anche quelli che ancora oggi, in tutto il mondo, devono patire le fatiche di un lavoro troppo pesante per la loro età. L’organizzazione, invece, si riserva la facoltà di realizzare un’istallazione a tema proprio sulla scalinata San Francesco.

Per partecipare basterà contattare il Presidente del Comitato di Quartiere Massimo Bellomo (tel. 320 5746942) e “prenotare” il proprio spazio. Il giorno della mostra estemporanea, munito di tutti i suoi “attrezzi”, l’artista dovrà solo recarsi nel luogo prestabilito e iniziare la sua opera o, nel caso di fotografia, semplicemente esporla.

“Hanno già confermato la loro partecipazione, tra gli altri, Mauro Fornasero, Michelangelo Lacagnina, Toruccio Natale, Noemi Ballacchino e Laura Piras – ha anticipato il Presidente – ma il nostro Quartiere d’arte è vasto e i posti sono illimitati. La mostra non sarà riservata al nostro territorio ma auspichiamo che tutti i nisseni o visitatori di altre città vengano a vedere la mostra estemporanea e apprezzare la bellezza del nostro Quartiere d’arte”.