Caltanissetta, PD solidale con il sindaco di Santa Caterina Giuseppe Ippolito

Il Partito Democratico della Provincia di Caltanissetta ritiene che la situazione di complessa ed articolata fragilità finanziaria in cui versa un numero significativo di Enti locali necessita di un ampio lavoro di revisione che sia capace di intervenire per risolvere le criticità.

Ed è su questa analisi che ha focalizzato l’attenzione nelle difficoltà finanziarie del Comune di Santa Caterina Villarmosa.

In una nota l’ Unione Provinciale Partito Democratico ha sottolienato che:

“Il Sindaco dott. Giuseppe Ippolito si è insediato il 9 Ottobre 2020, in sostituzione del predecessore dimessosi in seguito alle note vicende giudiziarie.

Per particolari situazioni, conseguenti ai provvedimenti di sospensione cautelare del Ragioniere coinvolto nelle indagini giudiziarie, il Comune di Santa Caterina Villarmosa si trovava nella condizione di non avere ancora approvato il Conto Consuntivo 2019. Con ovvie difficoltà, sono riusciti ad approvare il bilancio di previsione 2020 in Consiglio Comunale il 4 Gennaio 2021.

Successivamente impegnati a predisporre gli atti necessari per l’approvazione del Conto consuntivo 2019, sopraggiungeva la morte improvvisa e inaspettata del Ragioniere Di Martino il primo maggio 2021 che ha di nuovo interrotto l’iter procedurale.

Oggi il Comune di Santa Caterina Villarmosa non è un comune di dissesto ha pure in cassa delle somme adeguate a far funzionare la macchina amministrativa ma, inevitabilmente, passa da un esercizio provvisorio ad una gestione provvisoria, senza sapere quando sarà in condizione di disporre un bilancio tale da potere garantire i servizi essenziali e dare risposte ai cittadini.

Un esempio per tutti, in questo momento non c’è la disponibilità contabile per provvedere neanche allo scerbamento delle aree interne al perimetro urbano con evidenti rischi di incendi e possibile pericolo per la salute dei cittadini.

Il Partito Democratico Provinciale di Caltanissetta -hanno concluso nella nota – è solidale con il Sindaco dott. Giuseppe Ippolito e condivide la scelta di mettere a conoscenza il Prefetto di Caltanissetta, come ha fatto con la nota del 31 maggio 2021, della situazione di grave difficoltà della gestione economica e finanziaria nella quale si viene a trovare, una situazione di “inagibilità amministrativa” non più sostenibile, motivo per il quale il PD si unisce al Sindaco Ippolito nel chiedere di autorizzare il Comune di Santa Caterina Villarmosa ad applicare la norma prevista al comma 2 dell’art. 52 del D.L. n. 73 del 25/03/2021, che differisce al 31 luglio 2021 il termine per “gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35”.