Caltanissetta, morte del 74enne in centro storico: “incidente” domestico

CALTANISSETTA – Un letale “passo falso” mentre si accingeva a salire le scale. Chiarita la probabile dinamica dell’incidente che è costata la vita ad un marocchino di 74 anni, residente ne centro storico di Caltanissetta, rinvenuto morto, dopo alcuni giorni, nell’androne dell’edificio in cui era l’unico ad abitare.

L’autopsia ha chiarito che la morte è stata causata da un trauma cranico provocato da una caduta. Verosimile che l’anziano sia scivolato dalle ripide scale e successivamente morto per i postumi dell’impatto con il suolo. La tragedia si è verificata in via Alaimo nel capoluogo nisseno, dove l’uomo risiedeva da anni. (Foto di repertorio)