Caltanissetta, ex presidente antimafia Forgione: “Montante dichiara il falso su di me”

L’ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione, ha annunciato querela nei confronti di Antonello Montante che ieri ha deposto nel processo d’appello in cui e’ imputato a Caltanissetta.

Forgione, ora sindaco di Favignana, sostiene che l’ex responsabile legalita’ della Confindustria, condannato in primo grado a 14 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, ha riferito sul suo conto circostanze non vere.

Montante aveva riferito nell’udienza di ieri di avere incontrato Forgione in un albergo confiscato a Cosa nostra e gestito dalla compagna dell’ex parlamentare. In quella occasione, aveva aggiunto, “mi dissero che ne volevano altri due”.

“Leggo sulla stampa – ha detto Forgione – che Montante ha fatto riferimento alla mia presona. A differenza di altri politici siciliani non l’ho mai frequentato. Tranne l’incontro da lui richiestomi e al quale ho partecipato da solo, lo avro’ incontrato non piu’ di 4 o 5 volte e in occasioni istituzionali e pubbliche.

Quanto dichiara a proposito di mie richieste e’ falso e privo di ogni fondamento”. Forgione ha anche detto di avere dato mandato ai legali di sporgere formale querela contro “le sue calunnie per tutelarmi in tutte le sedi competenti”.

E ha concluso: “Quello che penso del signor Montante e del suo sistema l’ho scritto ampiamente nel mio libro ‘I Tragediatori’ sui falsi miti dell’antimafia nel 2016.

Il resto lo stanno svelando i magistrati e le sentenze del tribunale di Caltanissetta”.