Dell’Utri (Cantiere Popolare): “Saia e Macaluso rispettivamente coordinatore e vicecoordinatrice di Caltanissetta”

CALTANISSETTSA -‘Cantiere Popolare, ancora una volta scommette sulla competenza, sul radicamento territoriale e sulla voglia di impegnarsi in politica per migliorare le condizioni di vita della propria comunita’. Rientra perfettamente in questa prospettiva la nomina – fatta di concerto con il coordinatore provinciale nisseno Angelo Fasulo – di Salvatore Saia e Antonella Macaluso rispettivamente a coordinatore e vicecoordinatrice del nostro movimento a Caltanissetta. Ad entrambi, di professione avvocati e da sempre impegnati in iniziative per la promozione del territorio, il massimo sostegno del nostro partito e l’augurio di un buon lavoro, sicuro dei risultati che riusciranno a conseguire’. Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Cantiere Popolare