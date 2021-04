Vaccino: in Italia somministrate oltre undici milioni dosi, gli immunizzati sono 3,4 milioni

Sono 11.081.612 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’86,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 12.790.080, mentre ammonta a 3.443.161 il totale delle persone vaccinate alle quali sono state inoculate la prima e la seconda dose. Sono questi i dati dell’ultimo Report elaborato dal governo e dalla struttura del commissario straordinario all’emergenza Covid.

La campagna vaccinale ha gia’ riguardato 6.576.611 donne e 4.505.001 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.064.201 operatori sanitari, 502.068 unita’ di personale non sanitario, 569.224 ospiti di strutture residenziali, 3.784.742 over 80, 234.618 persone delle Forze armate, 1.056.667 del personale scolastico e 1.870.092 cittadini appartenenti ad altre categorie.

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale anche oggi, a Pasquetta. L’obiettivo del governo e’ quello di arrivare entro la fine del mese a 500 mila dosi somministrate al giorno. E, se si raggiungera’ questa cifra, per il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, la chiusura della campagna vaccinale potrebbe arrivare anche a settembre.

Per questo mese e’ previsto l’arrivo di 8 milioni di dosi e da qui fino a maggio-giugno di 40 milioni. La fine della scorsa settimana sono gia’ arrivate a Pratica di Mare 1,8 milioni di dosi, tra le quali l’atteso lotto da 1,3 di AstraZeneca, che ha scongiurato lo stop delle somministrazioni in diverse regioni. I punti vaccinali al momento operativi sono 2.066, mentre a febbraio erano 1500, e si punta ad allargare sempre di piu’ il loro numero. Dalla meta’ di aprile, infatti, in tutta Italia ci si potra’ vaccinare anche nelle farmacie.

L’intesa tra il ministro della Salute Roberto Speranza, le Regioni, Federfarma e Assofarm e’ stata siglata alla fine di marzo e il coinvolgimento dei farmacisti sara’ su base volontaria. Finora hanno gia’ aderito 19 mila farmacie all’accordo e in Liguria la sperimentazione e’ gia’ partita. Il programma non prevede la presenza di un medico in farmacia durante i vaccini e, molto probabilmente, verra’ utilizzato prevalentemente il vaccino monodose Johnson & Johnson, che arrivera’ in Italia il 16 aprile.

Dalla prossima settimana, invece, si metteranno le basi per i vaccini in azienda. Domani, martedi’ 6 aprile, infatti, il governo e le parti sociali firmeranno un accordo ad hoc. In Sicilia, infine, e’ partita la vaccinazione anche nelle parrocchie che hanno aderito all’iniziativa per la somministrazione nelle chiese. Il protocollo d’intesa, siglato dal presidente della Regione Nello Musumeci e dal presidente della Conferenza episcopale siciliana l’arcivescovo Salvatore Gristina, ha dato la possibilita’ lo scorso fine settimana a quasi seimila persone della fascia dai 69 ai 79 anni di ricevere il vaccino