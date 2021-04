Vaccinazione covid. “Perché non istituire un “centro Vaccinale” presso l’Ospedale di Mussomeli?”

MUSSOMELI – A proposito di vaccinazione Covid ci giungono richieste di chiarimenti da parte di cittadini di tutte le fasce d’età che si chiedono come mai a fronte dell’ottimo svolgimento delle vaccinazioni effettuate presso l’Ospedale di Mussomeli, si senta adesso parlare di vaccinazioni da effettuare in altre sedi (ad esempio farmacie ed addirittura chiese) per farne di più ed in tempi più brevi. Ora se tutti concordano che il risultato delle vaccinazioni fatte nei giorni di sabato e di domenica è stato ottimo, perché allora non rendere nello stesso posto e con la stessa organizzazione, la vaccinazione ogni giorno e non solo per due giorni al mese? Si tratterebbe in fondo di realizzare qualcosa già prevista, cioè un “Centro vaccinale“ presso l’Ospedale di Mussomeli, a servizio di tutto il vallone, che eviterebbe agli anziani e alle persone sofferenti di viaggiare con disagi non indifferenti, e nello stesso tempo di effettuare le vaccinazioni in una condizione di maggiore assistenza e sicurezza. Una riflessione-domanda, quella della gente comune, a cui attenderebbe risposta da parte del responsabile della vaccinazione dell’area nord di Caltanissetta Dr. Benedetto Trobia, del nostro sindaco e dell’assessore al ramo del comune di Mussomeli.