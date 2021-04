Pasqua all’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli! Cultura, tradizione ed enogastronomia nei laboratori dell’Istituto

MUSSOMELI – (Dalla Scuola) – Cultura, tradizione ed enogastronomia nei laboratori dell’Istituto tra sculture in pasta di mandorla e lezioni sulla lavorazione delle uova di cioccolato Si respira aria di Pasqua presso L’Istituto Virgilio di Mussomeli, anzi, un piacevole profumo!

Da diversi giorni i laboratori di enogastronomia dell’Istituto “Virgilio” di Mussomeli, guidato dal dirigente dott. Vincenzo Maggio, fervono nella preparazione di prodotti tipici Pasquali di alto livello culinario. Gli alunni, sotto la guida attenta e scrupolosa del Prof. Belluzzo, docente di enogastronomia, si sono cimentati nella realizzazione dei tipici “agnellini pasquali”, attingendo alla secolare e rinomata tradizione favarese. All’attività pratica che ha dato vita a piccole sculture edibili nella classica e simbolica forma, si è affiancato un meticoloso lavoro di ricerca sulle tradizioni religiose, culturali ed enogastronomiche della nostra terra di Sicilia e una analisi attenta degli alimenti utilizzati legati alla produzione tipica del nostro territorio. L’agnello pasquale infatti è un tipico dolce del Comune agrigentino di Favara in pasta di pistacchio ricoperta di pasta di mandorle. La più antica ricetta dell’agnello pasquale è appartenuta ad una ricca famiglia della borghesia agraria e solfifera dell’Ottocento, ma si vocifera che ad inventare questo dolce siano state le suore del Collegio di Maria del quartiere “Batia” di Favara. Una curiosità degna di nota: il dolce è stato assaggiato nel maggio del 1923 da mons. Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII, durante una sosta a Favara in occasione di una visita ad Agrigento. Il dolce fu così apprezzato che, a quarant’anni di distanza, durante un incontro con il nuovo vescovo ausiliare di Agrigento, il Papa non esitò ad annoverare tra i suoi ricordi più belli della visita in territorio agrigentino i templi e il gusto particolare di quell’agnello consumato a Favara.

Le attività svolte nell’istituto durante il periodo pasquale hanno rivolto inoltre particolare attenzione alla raffinata arte legata alla tradizione delle uova di Pasqua: si sono svolte infatti affascinanti lezioni laboratoriali sulla lavorazione del cioccolato e sulla realizzazione delle tipiche uova a cui i ragazzi hanno partecipato con particolare interesse, acquisendo nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro.