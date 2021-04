Italia, Covid: 18.025 nuovi positivi, 326 le vittime

Sono 18.025 i nuovi positivi al test da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando se ne sono contati 21.261. Lo comunicano i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.261. Sono invece 326 le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto a ieri quando i morti sono stati 376.

I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 sono 3.703, in calo di 11 unita’ rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 195 rispetto ai 234 di ieri. Attualmente sono ricoverate con sintomi invece 28.432 persone, in calo di 57 unita’ rispetto a ieri. Gli attualmente positivi al virus in Italia sono 569.035, con un incremento di 4.180 rispetto a ieri.