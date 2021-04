Covid: in Sicilia 1.015 i nuovi positivi, 21 i morti

Sono 1.015 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 18.093 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,6%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.697.

Il numero degli attuali positivi e’ di 22.852 con 927 casi in piu’ rispetto a ieri; i guariti sono 67. Negli ospedali i ricoverati sono 1.127, 73 in piu’ rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 153, uno in piu’ rispetto sempre a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 364 nuovi casi, Catania 110, Messina 80, Siracusa 113, Trapani 35, Ragusa 116, Caltanissetta 69, Agrigento 121, Enna 7.