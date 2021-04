Caltanissetta, Azzurra Cancelleri: “Solidarietà al sindaco Roberto Gambino”

CALTANISSETTA – Non si placano gli attacchi al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. Ogni dichiarazione o azione diventa un caso politico da parte dell’opposizione o di politici di parte avversa: dall’invito a guardare Francesco D’Aleo, all’arcinota vicenda della mafalda con la mortadella, un ciclico ripetersi di “litanie” ormai stancanti.

In difesa del primo cittadino del capoluogo nisseno, è scesa in campo il deputato nazionale M5s Azzurra Cancelleri che ha affidato le sue riflessioni ad un post pubblicato su facebook e che riportiamo di seguito integralmente.

Solidarietà al Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. Nessuno ha voglia di chiedere la zona rossa e quindi far chiudere le attività. Nessuno. Così come nessuno ha i poteri magici per far bloccare i contagi senza delle misure estreme…purtroppo. Per questo a Roberto, cosi come agli altri Sindaci che come lui amministrano in uno dei momenti più bui del nostro Paese, va la mia vicinanza e il mio supporto. A tutti i cittadini dico: quando un amministratore prende delle decisioni che risultano impopolari lo fa per tutelare la propria comunità, non certo per vantaggio personale. Ognuno di noi nei vari livelli istituzionali è impegnato nel cercare soluzioni per quel che gli compete.

Noi in Parlamento, ad esempio, siamo impegnati nel far ripartire la macchina dei ristori (con un nuovo scostamento di bilancio) e nel riuscire ad elaborare un piano di riaperture dal 26 aprile che comunque tenga conto della sicurezza necessaria per non ripiombare in morti e ospedali stracolmi. Chi normalmente si occupa solo delle questioni su cui ha un interesse e poi, tramite magari un comunicato stampa, invoca riaperture a go go e punta il dito contro qualcun altro, fomentando la rabbia e l’esasperazione… vi sta solo prendendo in giro e sicuramente non sta pensando al vostro bene e a quello della vostra comunità. Cerchiamo di mantenere tutti la calma e cerchiamo di aiutarci a vicenda. Altre dosi di vaccini sono in arrivo, molti lo hanno già ricevuto: non molliamo proprio adesso! FORZA CALTANISSETTA! FORZA ITALIA!