Al Comprensivo “L:da Vinci” Mussomeli PI GRECO DAI, festa della matematica

Anche l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, diretto dal Dirigente scolastico, professoressa A. Camerota, ha aderito ai festeggiamenti del Pi greco day che si celebrano, ogni anno, il 14 marzo in tutto il mondo, con iniziative dedicate alla “celebre costante” a cura della comunità scientifica, per la promozione della matematica.

Nei giorni scorsi, infatti, gli alunni delle classi Seconde e Terze di Scuola secondaria di primo grado dei plessi di Mussomeli e Campofranco, guidati dai docenti di matematica, professori C. Scicolone, A.M. Scozzaro, A. Alfano e L. Morreale, si sono sfidati tra loro, attraverso numeri e quiz matematici, manifestando passione e interesse per la matematica e, in generale, per le discipline scientifiche.

In realtà la manifestazione è stata organizzata con qualche giorno di distanza rispetto alla data prefissata a livello internazionale, perché, a ridosso del 14 marzo, le classi erano in didattica a distanza.

Nel rispetto delle Indicazioni ministeriali e dei Protocolli anticovid, la gara si è svolta in modalità on line attraverso la piattaforma G suite e si è articolata in due momenti distinti: inizialmente gli alunni hanno visto delle clip sul significato del Pi greco, tratti da “Il pi greco e il numero aureo” del professore Bruno d’Amore, il “Pi greco e la lunghezza dei fiumi” del professore P. Odifreddi e “Il mondo e la matematica” del filosofo A. Gelain.; successivamente si è svolta una vera e propria gara di matematica, attraverso l’applicazione digitale Kahoot su numeri, relazioni e funzioni, spazio e figure, statistica e probabilità.

Complessivamente hanno partecipato 21 squadre per un totale di 102 alunni. Al primo posto si è classificata la squadra dei “Crisantemi” (III A Mussomeli), al secondo posto la squadra dei “Bouganville” (II A Mussomeli) e al terzo posto la squadra “Sunrise” (III B Mussomeli).

Tutti gli alunni partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

Considerato l’interesse e l’entusiasmo degli alunni e l’alta valenza educativa dell’iniziativa, la Scuola si è data appuntamento al prossimo anno.

(Dalla Scuola, prof.ssa G. Lo Manto)