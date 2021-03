Volley femminile, l’Albaverde “riceve” l’ostico Fly Marsala: ultima gara casalinga della prima fase

Con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite l’Albaverde si appresta ad affrontare l’ultima gara casalinga della prima fase del campionato di serie B2 femminile incrociando il FLY Volley Marsala, autentica bestia nera della formazione nissena.

In casa Albaverde la voglia di riscatto è tanta, per un gruppo che nelle ultime due gare ha dimostrato di meritare più punti di quelli conquistati.

Ma naturalmente con i rimpianti non si fa classifica e quindi Erba e compagne sono chiamate a dimostrare sul campo che la classifica è bugiarda.

L’avversario di sabato 20 marzo è tra quelli più agguerriti del sottogirone N2: la formazione dell’ex Lucio Tomasella è stata seconda solo all’imbattibile e imbattuta capolista Terrasini e attualmente vanta ben 11 punti in più delle ragazze del duo Scollo-Gotte.

All’andata il Fly Volley si impose in tre set in una gara che insieme a quella casalinga con il Comiso è da archiviare in questa stagione tra quelle da dimenticare.

Sabato per l’Albaverde si presenta inoltre l’occasione per cancellare lo zero nella casella delle vittorie contro il Marsala.

L’impresa non sarà semplice ma giocare contro pronostico può essere un vantaggio.

Nelle file della squadra nissena sarà ancora una volta assente la seconda palleggiatrice Alessia Anzalone che non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio.

A partire dalle 17.55 di sabato 20 marzo sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Albaverde con la parte tecnica curata da Totò Venti.